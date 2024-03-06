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Фёдор Канарейкин считает возможным возвращение Евгения Кузнецова в КХЛ

Фёдор Канарейкин считает возможным возвращение Евгения Кузнецова в КХЛ
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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился мнением о возможном возвращении нападающего Евгения Кузнецова в КХЛ. Россиянин успешно прошёл процедуру драфта отказов и был переведён в состав клуба АХЛ. Кузнецов вчера, 5 марта, уже провёл первую тренировку в составе «Херши», его участие в матчах АХЛ будет решаться в ближайшие дни.

«Вы знаете, в общем-то, возвращение в КХЛ возможно, наверное. Понимаете, в чём дело? Хочется, чтобы игрок нашёл себя, чтобы он вышел из такой ситуации, а потом всё остальное», — цитирует Канарейкина Vprognoze.

Напомним, Кузнецов является воспитанником «Трактора» и выступал за челябинский клуб в КХЛ с 2009 по 2014 год. В текущем сезоне НХЛ россиянин отметился 17 (6+11) очками при отрицательном показателе полезности «-11» в 43 матчах за «Кэпиталз».

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