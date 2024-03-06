Российский нападающий Владимир Тарасенко обменян из «Оттавы» во «Флориду»

Российский нападающий Владимир Тарасенко обменян из «Оттавы» во «Флориду», сообщает инсайдер НХЛ Даррен Дрегер. Сообщается, что взамен канадский клуб получил драфт-пики. Размер компенсации уточняется и станет известен позднее.

Всего в НХЛ Владимир Тарасенко провёл 732 матча, в которых набрал 615 очков — забросил 287 шайб и отдал 328 результативных передач с показателем полезности «+74».

В нынешнем регулярном чемпионате на счету форварда Тарасенко 41 (17+24) очко в 57 матчах. «Оттава Сенаторз» набрала 53 очка и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче канадский клуб сыграет в гостях с «Анахайм Дакс».