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«Хороший, мужской матч». Виктор Козлов оценил победу «Салавата Юлаева» в Челябинске

«Хороший, мужской матч». Виктор Козлов оценил победу «Салавата Юлаева» в Челябинске
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил волевую победу в четвёртом матче серии с «Трактором» (3:2, 2-2 в серии). В матче состоялось три драки и был наложен большой пятиминутный штраф, который был реализован уфимцами в концовке встречи.

«Хороший, мужской матч сегодня, обе команды бились. Доволен, как выстояли в меньшинстве, что забили в большинстве, и в целом понравилось, как провели все 60 минут. Согласен, что была непростая ситуация, но паники не было, скамейка была живая, парни поддерживали друг друга и были настроены биться до конца», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Пятый матч серии пройдёт в Уфе 8 марта. Отметим, что в трёх из четырёх матчей серии хоккеисты устраивали драки.

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