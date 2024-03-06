«Хороший, мужской матч». Виктор Козлов оценил победу «Салавата Юлаева» в Челябинске

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил волевую победу в четвёртом матче серии с «Трактором» (3:2, 2-2 в серии). В матче состоялось три драки и был наложен большой пятиминутный штраф, который был реализован уфимцами в концовке встречи.

«Хороший, мужской матч сегодня, обе команды бились. Доволен, как выстояли в меньшинстве, что забили в большинстве, и в целом понравилось, как провели все 60 минут. Согласен, что была непростая ситуация, но паники не было, скамейка была живая, парни поддерживали друг друга и были настроены биться до конца», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Пятый матч серии пройдёт в Уфе 8 марта. Отметим, что в трёх из четырёх матчей серии хоккеисты устраивали драки.