Главный тренер «Салавата»: на первый план выходит характер. Это важнее, чем физика

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил волевую победу в четвёртом матче серии с «Трактором» (3:2, 2-2 в серии). Уфимцы дважды по ходу матча отыгрывались в счёте и вырвали победу за две с небольшим минуты до конца третьего периода.

«Сегодня понравился наш старт матча, была хорошая самоотдача. Конечно, сейчас накапливается усталость где-то, на первый план выходит характер. И для меня это сейчас важнее, чем физика», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

По итогам матча «Салават Юлаев» в два раза перебросал «Трактор». На счету уфимцев 40 бросков в створ ворот против 20 у челябинцев. Пятый матч серии пройдёт в Уфе 8 марта. Отметим, что в трёх из четырёх матчей серии хоккеисты устраивали драки.