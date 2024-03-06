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«Эдмонтон» усилил состав двумя нападающими «Анахайма»

«Эдмонтон» усилил состав двумя нападающими «Анахайма»
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«Эдмонтон» в результате обмена получил нападающих «Анахайма» Адама Хенрика и Сэма Кэррика, сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман. Сообщается, что «Дакс» удержат часть зарплат форвардов, плюс в сделке участвует третий клуб. Подробности обмена ожидаются чуть позже.

В текущем сезоне Хенрик провёл 60 матчей, в которых набрал 42 очка — забросил 18 шайб и отдал 24 результативные передачи. Силовой нападающий Кэррик провёл 61 матч, в котором забросил восемь шайб и отдал три результативные передачи. Сэм известен своей жёсткой манерой игры, способен играть в меньшинстве и драться.

Опытнейший 34-летний Хенрик провёл в НХЛ 890 матчей, в которых набрал 521 очко — забросил 257 шайб и отдал 264 результативные передачи с показателем полезности «-18».

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