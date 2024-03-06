Тренер «Локомотива»: с ЦСКА «от греха подальше» нельзя играть, против него нет мелочей

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил стиль игры своей команды в четвёртом матче с ЦСКА (2:1, 3-1 в серии).

«В конце третьего периода получили большинство и контролировали шайбу без бросков — это была установка? Да нет. Единственное — мы вторую бригаду с двумя защитниками выпускали. Но там не было никакой установки в средней зоне контролировать шайбу, это точно (смеётся).

С ЦСКА «от греха подальше» нельзя играть. Нужно немножко с другой психологией играть. Мы растём, это ведь эволюционный процесс, от него никуда не деться.

Первое звено просыпается? В плей-офф все звенья, конечно, важны, но первое — звено лидеров. На них ответственность за результат.

Реализация большинства во втором периоде или грамотная оборона в третьем — что сыграло ключевую роль в матче? Да всё, наверное. Реализация позволила нам выйти вперёд. И три меньшинства ребята сражались. Против такой команды нет мелочей, каждый нюанс очень важен», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.