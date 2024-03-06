С. Фёдоров после поражения от «Локомотива»: как-то странно опять нам забили сразу два гола

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение в четвёртом матче серии с «Локомотивом» (1:2, 1-3 в серии), в котором ярославцы забили два гола на старте второго периода в течение трёх минут.

«Локо» — с победой. Опять напряжённая, хорошая игра. Хорошие скорости. Считаю, что мы имели определённое преимущество, забили первыми. Но что-то не прошло начало второго [периода]. Как-то странно опять нам забили сразу два гола. Тем не менее мы имели шансы в третьем — три подряд большинства. Но что-то шайба не идёт в ворота.

Конечно, результат никого не устраивает. Сделаем определённые выводы. Проведём завтра хороший день – и настраиваемся на следующий матч, на первый период. Оттуда, наверное, будем уже спокойно, как мы умеем, играть. Много было хороших моментов, но результат, к сожалению, не тот, на который мы рассчитывали. Поэтому отдохнём, попереживаем – и завтра рабочий день. Готовимся к следующему матчу», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.