Главный тренер ЦСКА выразил недовольство игроками после третьего поражения от «Локомотива»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров остался недоволен игрой подопечных в четвёртом матче серии с «Локомотивом» (1:2, 1-3 в серии).

«Почему каждый второй период проигрываем? Объяснения, конечно, есть. Но я, наверное, опущу эту тему. Это немножко касается нашей внутренней подготовки. Единственное, что могу добавить: такой коллектив, как наш, не имеет права так начинать период. Не скажу, что мы не уделяли внимание этим проблемам весь сезон, но, к сожалению, сейчас грамотной игры от всех пяти хоккеистов, которые находятся на поле во втором периоде, мы не наблюдаем.

Ну, что ж, как я уже сказал, у нас есть все возможности правильно оценить обстановку, сделать выводы, доложить ребятам, как надо лучше. И оттуда оттолкнёмся. Думаю, пойдём вперёд», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.