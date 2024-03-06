«Я чётко понимаю». С. Фёдоров ответил на вопрос, чего не хватило ЦСКА, чтобы забить ещё

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров заявил, что знает причины низкой результативности армейцев в четвёртом матче серии с «Локомотивом» (1:2, 1-3 в серии).

«Есть ли понимание, чего не хватило, чтобы сегодня забить ещё? Я думаю, вы же понимаете, что я чётко понимаю, чего не хватило. Просто сейчас такой момент, где много энергии, она не совсем позитивная. Лишнего не хочется говорить, чтобы наш соперник как-то на этом сыграл. Здесь много аспектов ответа на ваш вопрос. Как я уже сказал сразу после матча, несколько наших игроков не показали свои лучшие качества в этой встрече. Поэтому в таких играх, против такого хорошего, страстного соперника, нужны все ингредиенты — все игроки. Это единственное, что я могу сказать по данному вопросу», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.