Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Я чётко понимаю». С. Фёдоров ответил на вопрос, чего не хватило ЦСКА, чтобы забить ещё

«Я чётко понимаю». С. Фёдоров ответил на вопрос, чего не хватило ЦСКА, чтобы забить ещё
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров заявил, что знает причины низкой результативности армейцев в четвёртом матче серии с «Локомотивом» (1:2, 1-3 в серии).

«Есть ли понимание, чего не хватило, чтобы сегодня забить ещё? Я думаю, вы же понимаете, что я чётко понимаю, чего не хватило. Просто сейчас такой момент, где много энергии, она не совсем позитивная. Лишнего не хочется говорить, чтобы наш соперник как-то на этом сыграл. Здесь много аспектов ответа на ваш вопрос. Как я уже сказал сразу после матча, несколько наших игроков не показали свои лучшие качества в этой встрече. Поэтому в таких играх, против такого хорошего, страстного соперника, нужны все ингредиенты — все игроки. Это единственное, что я могу сказать по данному вопросу», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Материалы по теме
Видео
«Локомотив» выиграл третий матч у ЦСКА и поставил армейцев на грань вылета из плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android