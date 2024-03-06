С. Фёдоров объяснил, почему в третьем матче подряд у ЦСКА разные сочетания игроков

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров объяснил, почему в третьем матче подряд у ЦСКА разные сочетания игроков. Армейцы уступили «Локомотиву» в четвёртом матче серии со счётом 1:2 и поставили себя на грань вылета из плей-офф КХЛ.

«Уже третий матч подряд пробуем разные сочетания игроков? Честно говоря, мы не пробуем, — мы прекрасно знаем, что ожидать от того, что вы назвали новыми сочетаниями. И такую деталь добавлю: просто много большинства, много меньшинства. И у нас есть игроки, который не совсем в ритм попадают, получается. То есть они не играют большинство, другие – меньшинство, и из-за этого новые сочетания в основном и появляются», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.