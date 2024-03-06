Главный тренер ЦСКА назвал компонент, в котором нужно будет прибавить в следующем матче

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров назвал компонент, в котором нужно будет прибавить в следующем матче серии с «Локомотивом». Армейцы в серии первого раунда плей-офф до четырёх побед уступают ярославцам со счётом 1-3. Пятый матч серии пройдёт в Ярославле 8 марта.

«В каких компонентах ЦСКА нужно в следующем матче добавить? Честно, с ходу даже не скажу. Но одно я точно знаю: нужны все, кто будет в заявке. Нужен каждый игрок, который будет в заявке на следующую встречу, лучшие его качества, лучший настрой. Вообще, мы должны сделать следующий матч лучшим в серии», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Четвёртый матч серии ЦСКА уступил «Локомотиву» на домашней площадке со счётом 1:2.