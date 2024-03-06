Квартальнов — о том, как сравнять счёт в серии: в профессиональном спорте «если» не бывает

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил победу в третьем матче серии с московским «Динамо» (3:1, 1-2 в серии).

«Не думаю, что голкипер соперника устал. Он хорошо играет. У нас есть нюансы, на которые мы обращаем внимание. Когда-то получается, когда-то нет – сегодня получилось.

Горбунов исправился за удаление в прошлом матче? Ребят, мы все вместе делаем одно дело. То, что он сегодня забил в самом начале, это подстегнуло команду, а прошлый матч мы уже забыли. Живём каждой игрой. Здесь сейчас об этом думать… Прошлый матч – уже история. Нужно сделать выводы и идти дальше.

Легионеров – Энаса, Меркли – много критиковали после двух матчей в Москве, а они сегодня сделали матч? Те ребята, которых вы назвали, это ключевые игроки в нашей команде. Мы и брали их для этих вещей. Сегодня всё получилось. Но я думаю, что и во второй игре они неплохо сыграли, если так брать, то первое звено в том матче забило два гола. Просто иногда соперник даёт играть, иногда не даёт.

Что нужно сделать, чтобы вернуть серию в Москве при счёте 2-2? Давайте вы сами об этом у себя порассуждаете. Рассуждать категориями в стиле «если» — это в другом месте, в профессиональном спорте «если» не бывает», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.