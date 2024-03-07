«Миннесота» продлила на два года контракт с обладателем Кубка Стэнли

Защитник Зак Богосян будет защищать цвета «Миннесоты Уайлд» ещё в течении двух сезонов, сообщает пресс-служба клуба.
Согласно сделке, кэпхит 33-летнего хоккеиста по новому контракту составил $ 1,25 млн.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Богосяна 43 матча за «дикарей», в которых он набрал 9 (1+8) очков.
Богосян является обладателем Кубка Стэнли 2020 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Также в НХЛ он выступал за такие клубы, как «Торонто Мэйпл Лифс», «Баффало Сэйбрз» и «Виннипег Джетс»/«Атланта Трэшерз». В 2008 году Богосян был выбран «Атлантой» в первом раунде под общим третьим номером.
На данный момент «Миннесота» занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, имея в своём активе 64 очка и сохраняя теоретические шансы на плей-офф.
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