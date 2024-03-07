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«Миннесота» продлила на два года контракт с обладателем Кубка Стэнли

«Миннесота» продлила на два года контракт с обладателем Кубка Стэнли
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Защитник Зак Богосян будет защищать цвета «Миннесоты Уайлд» ещё в течении двух сезонов, сообщает пресс-служба клуба.

Согласно сделке, кэпхит 33-летнего хоккеиста по новому контракту составил $ 1,25 млн.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Богосяна 43 матча за «дикарей», в которых он набрал 9 (1+8) очков.

Богосян является обладателем Кубка Стэнли 2020 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Также в НХЛ он выступал за такие клубы, как «Торонто Мэйпл Лифс», «Баффало Сэйбрз» и «Виннипег Джетс»/«Атланта Трэшерз». В 2008 году Богосян был выбран «Атлантой» в первом раунде под общим третьим номером.

На данный момент «Миннесота» занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, имея в своём активе 64 очка и сохраняя теоретические шансы на плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2024, понедельник. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Гранлунд – 21:41 (pp)     0:2 Штурм – 24:56 (sh)     1:2 Годро (Чисхольм, Бродин) – 25:46 (pp)     2:2 Капризов (Шоу) – 27:01     2:3 Дюклер – 40:23     3:3 Капризов (Болди) – 42:38     4:3 Капризов (Эрикссон Эк, Болди) – 56:01    
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