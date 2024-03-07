Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лада — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стали известны детали обмена «Эдмонтона» с «Анахаймом». В сделке участвовала «Тампа»

Стали известны детали обмена «Эдмонтона» с «Анахаймом». В сделке участвовала «Тампа»
Аудио-версия:
Комментарии

Стали известны подробности сделки между «Эдмонтон Ойлерз» и «Анахайм Дакс», в результате которой в стан «нефтяников» перешли нападающие Адам Хенрик и Сэм Кэррик.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, третьей стороной данного обмена выступила «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Согласно сделке «Анахайм» получил пик первого раунда драфта-2024, а также условный выбор в пятом раунде драфта-2025. Помимо этого, «утки» будут выплачивать 50% зарплаты Хенрика и Кэррика. «Тампа» получила от «Эдмонтона» пик четвёртого раунда драфта-2026 и согласилась взять на себя обязательства по выплате 25% зарплаты Хенрика. При этом, если «Ойлерз» не выиграют Кубок Стэнли, этот выбор четвёртого раунда драфта-2026 перейдёт на 2025 год.

В текущем сезоне Хенрик провёл 60 матчей, в которых набрал 42 очка — забросил 18 шайб и отдал 24 результативные передачи. Силовой нападающий Кэррик провёл 61 матч, в которых забросил восемь шайб и отдал три результативные передачи.

Материалы по теме
«Чёрная» серия закончится? Спустя 30 лет канадский клуб готов выиграть Кубок Стэнли
«Чёрная» серия закончится? Спустя 30 лет канадский клуб готов выиграть Кубок Стэнли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android