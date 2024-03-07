Стали известны детали обмена «Эдмонтона» с «Анахаймом». В сделке участвовала «Тампа»

Стали известны подробности сделки между «Эдмонтон Ойлерз» и «Анахайм Дакс», в результате которой в стан «нефтяников» перешли нападающие Адам Хенрик и Сэм Кэррик.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, третьей стороной данного обмена выступила «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Согласно сделке «Анахайм» получил пик первого раунда драфта-2024, а также условный выбор в пятом раунде драфта-2025. Помимо этого, «утки» будут выплачивать 50% зарплаты Хенрика и Кэррика. «Тампа» получила от «Эдмонтона» пик четвёртого раунда драфта-2026 и согласилась взять на себя обязательства по выплате 25% зарплаты Хенрика. При этом, если «Ойлерз» не выиграют Кубок Стэнли, этот выбор четвёртого раунда драфта-2026 перейдёт на 2025 год.

В текущем сезоне Хенрик провёл 60 матчей, в которых набрал 42 очка — забросил 18 шайб и отдал 24 результативные передачи. Силовой нападающий Кэррик провёл 61 матч, в которых забросил восемь шайб и отдал три результативные передачи.