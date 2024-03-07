«Вегас» отправил Мироманова в «Калгари» в обмен на Хэнифина

Этой ночью в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) состоялась сделка между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Калгари Флэймз».

Как сообщает пресс-служба «рыцарей», в канадский клуб перешёл российский защитник Даниил Мироманов. Также «Флэймз» получили условный пик первого раунда драфта-2025 и условный выбор в третьем раунде драфта-2025.

«Вегас» получил взамен 27-летнего защитника Ноа Хэнифина.

В сделке также приняла участие «Филадельфия Флайерз», получившая от «Голден Найтс» выбор в пятом раунде драфта-2024.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету 26-летнего Мироманова четыре матча за «Вегас», в которых россиянин не отметился результативными действиями.

Хэнифин провёл 61 матч за «Калгари» в текущей регулярке, набрав 35 (11+24) очков.