«Вегас» отправил Мироманова в «Калгари» в обмен на Хэнифина
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Этой ночью в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) состоялась сделка между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Калгари Флэймз».
Как сообщает пресс-служба «рыцарей», в канадский клуб перешёл российский защитник Даниил Мироманов. Также «Флэймз» получили условный пик первого раунда драфта-2025 и условный выбор в третьем раунде драфта-2025.
«Вегас» получил взамен 27-летнего защитника Ноа Хэнифина.
В сделке также приняла участие «Филадельфия Флайерз», получившая от «Голден Найтс» выбор в пятом раунде драфта-2024.
В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету 26-летнего Мироманова четыре матча за «Вегас», в которых россиянин не отметился результативными действиями.
Хэнифин провёл 61 матч за «Калгари» в текущей регулярке, набрав 35 (11+24) очков.
НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2024, вторник. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Дэнфорт (Курали, Веренски) – 06:16 2:0 Нюландер (Тексье, Проворов) – 13:11 2:1 Морелли (Фрёзе) – 17:19 2:2 Карлссон (Стивенсон, Хаг) – 18:01 3:2 Гудбрансон (Годро, Дженнер) – 37:21 4:2 Нюландер (Силлинджер) – 43:23 4:3 Стивенсон (Теодор, Амадио) – 50:16 5:3 Чинахов (Марченко, Бин) – 51:20 6:3 Нюландер (Тексье) – 58:49
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