Главный тренер «Оттавы»: уход Тарасенко даёт возможность проявить себя молодёжи

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Жак Мартен высказался об обмене российского нападающего Владимира Тарасенко во «Флориду Пантерз».

«Это часть нашего бизнеса. У него последний год контракта. Он проводил за нас прекрасный сезон если посмотреть на его статистику, количество заброшенных им шайб, показатель полезности и его надёжность. Это (его уход. — Прим. «Чемпионата») даёт возможность молодым игрокам попробовать заполнить эту пустоту», — приводит слова Мартена официальный сайт НХЛ.

Напомним, за Тарасенко «Флорида» отдала «Оттаве» условный пик четвёртого раунда драфта-2024 и выбор в третьем раунде драфта-2025.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 32-летнего россиянина 57 матчей за «сенаторов», в которых он набрал 41 (17+24) очко.