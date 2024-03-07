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Хет-трик Кейла Макара помог «Колорадо» разгромить «Детройт» на своей площадке

В Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо» и «Детройтом». Матч закончился разгромной победой 7:2 в пользу «лавин».

Главным героем матча стал защитник «Колорадо» Кейл Макар, на счету которого хет-трик и результативная передача. Четыре результативные передачи отдал финский форвард «Эвеланш» Микко Рантанен. Гол и три передачи на свой счёт записал капитан «лавин» Натан Маккиннон. Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев совершил 24 сейва.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для «Детройта» это поражение стало третьим подряд.

В параллельном матче в Анахайме местные «Дакс» встречались с «Оттавой». Победу в упорном матче одержали хозяева со счётом 2:1.