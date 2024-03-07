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Хет-трик Кейла Макара помог «Колорадо» разгромить «Детройт» на своей площадке

Хет-трик Кейла Макара помог «Колорадо» разгромить «Детройт» на своей площадке
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В Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо» и «Детройтом». Матч закончился разгромной победой 7:2 в пользу «лавин».

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2024, четверг. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Фаббри (Дебринкэт, Гостисбер) – 01:48 (pp)     1:1 Макар (Тэйвз, Маккиннон) – 05:15     1:2 Перрон (Копп, Мяяття) – 13:30     2:2 Маккиннон (Рантанен, Макар) – 17:07 (pp)     3:2 Лехконен (Рантанен, Маккиннон) – 28:49     4:2 Макар (Рантанен, Маккиннон) – 36:12     5:2 Макар (Рантанен, Друен) – 39:26 (pp)     6:2 Друен (Колтон, Мэнсон) – 47:12     7:2 Фуди (Кивиранта) – 55:25    

Главным героем матча стал защитник «Колорадо» Кейл Макар, на счету которого хет-трик и результативная передача. Четыре результативные передачи отдал финский форвард «Эвеланш» Микко Рантанен. Гол и три передачи на свой счёт записал капитан «лавин» Натан Маккиннон. Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев совершил 24 сейва.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для «Детройта» это поражение стало третьим подряд.

В параллельном матче в Анахайме местные «Дакс» встречались с «Оттавой». Победу в упорном матче одержали хозяева со счётом 2:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2024, четверг. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Кастелиц (Зуб, Хаймор) – 02:44     1:1 Строум (Ватрано, Лисон) – 24:42     2:1 Киллорн (Целльвегер, Фаулер) – 43:27    
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