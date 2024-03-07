Макар стал четвёртым защитником в истории франшизы «Колорадо», оформившим хет-трик

В Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо» и «Детройтом». Матч закончился разгромной победой 7:2 в пользу «лавин».

Главным героем матча стал защитник «Колорадо» Кейл Макар, оформивший свой первый хет-трик в карьере. Таким образом, Макар стал лишь четвёртым защитником в истории франшизы, оформившим хет-трик.

Первым защитником, оформившим хет-трик, в истории клуба стал Брайан Фогарти в сезоне-1990/1991. Вторым такого результата добился Уве Крупп в сезоне-1994/1995. Третьим игроком обороны, забросившим три шайбы в одном матче, стал Сандис Озолиньш в сезоне-1999/2000.

В текущем сезоне на счету Макара 70 (17+53) очков в 59 матчах.