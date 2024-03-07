Макар стал четвёртым защитником в истории франшизы «Колорадо», оформившим хет-трик
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В Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо» и «Детройтом». Матч закончился разгромной победой 7:2 в пользу «лавин».
Главным героем матча стал защитник «Колорадо» Кейл Макар, оформивший свой первый хет-трик в карьере. Таким образом, Макар стал лишь четвёртым защитником в истории франшизы, оформившим хет-трик.
Первым защитником, оформившим хет-трик, в истории клуба стал Брайан Фогарти в сезоне-1990/1991. Вторым такого результата добился Уве Крупп в сезоне-1994/1995. Третьим игроком обороны, забросившим три шайбы в одном матче, стал Сандис Озолиньш в сезоне-1999/2000.
В текущем сезоне на счету Макара 70 (17+53) очков в 59 матчах.
НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2024, четверг. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Фаббри (Дебринкэт, Гостисбер) – 01:48 (pp) 1:1 Макар (Тэйвз, Маккиннон) – 05:15 1:2 Перрон (Копп, Мяяття) – 13:30 2:2 Маккиннон (Рантанен, Макар) – 17:07 (pp) 3:2 Лехконен (Рантанен, Маккиннон) – 28:49 4:2 Макар (Рантанен, Маккиннон) – 36:12 5:2 Макар (Рантанен, Друен) – 39:26 (pp) 6:2 Друен (Колтон, Мэнсон) – 47:12 7:2 Фуди (Кивиранта) – 55:25
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