Маккиннон сравнялся с Марио Лемье по длительности результативной домашней серии в истории

В Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо» и «Детройтом». Матч закончился разгромной победой 7:2 в пользу «лавин».
Голом и тремя результативными передачами отметился капитан «Колорадо» Натан Маккиннон. Канадский форвард отличился в 31-м домашнем матче подряд в текущем сезоне НХЛ. Это четвёртый результат в истории лиги. По этому показателю Маккиннон сравнялся с Марио Лемье и Брайаном Троттье.
Лишь два игрока в истории НХЛ имели более длительные домашние серии с набранными очками. На счету Ги Лафлёра 32-матчевая серия, а рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки, который 33 и 40 матчей подряд набирал очки в домашних матчах.
По серии с набранными очками в домашних матчах со старта сезона НХЛ Маккиннон уступает лишь Гретцки (40).
- 7 марта 2024
-
10:25
-
10:15
-
09:50
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:40
-
08:39
-
08:15
-
08:15
-
08:05
-
07:59
-
07:44
-
07:27
-
07:07
-
06:36
-
06:14
-
06:04
-
05:43
-
05:39
-
05:18
-
05:12
-
00:00
- 6 марта 2024
-
23:55
-
23:51
-
23:45
-
23:38
-
23:35
-
23:31
-
23:29
-
23:26
-
23:20
-
23:17
-
23:12
-
23:10