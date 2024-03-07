Маккиннон сравнялся с Марио Лемье по длительности результативной домашней серии в истории

В Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо» и «Детройтом». Матч закончился разгромной победой 7:2 в пользу «лавин».

Голом и тремя результативными передачами отметился капитан «Колорадо» Натан Маккиннон. Канадский форвард отличился в 31-м домашнем матче подряд в текущем сезоне НХЛ. Это четвёртый результат в истории лиги. По этому показателю Маккиннон сравнялся с Марио Лемье и Брайаном Троттье.

Лишь два игрока в истории НХЛ имели более длительные домашние серии с набранными очками. На счету Ги Лафлёра 32-матчевая серия, а рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки, который 33 и 40 матчей подряд набирал очки в домашних матчах.

По серии с набранными очками в домашних матчах со старта сезона НХЛ Маккиннон уступает лишь Гретцки (40).