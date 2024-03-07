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«Вегас» получил права на нападающего СКА при обмене Мироманова в «Калгари»

«Вегас» получил права на нападающего СКА при обмене Мироманова в «Калгари»
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«Вегас» получил права на нападающего СКА Михаила Воробьёва. Права на россиянина были приобретены у «Филадельфии» в трёхсторонней сделке по обмену защитниками Даниилом Миромановым и Ноа Хэнифином. Как сообщает пресс-служба клуба, права на Воробьёва действуют до 30 июня.

Напомним, в «Калгари» перешёл российский защитник Даниил Мироманов. Также «Флэймз» получили условный пик первого раунда драфта-2025 и условный выбор в третьем раунде драфта-2025. «Вегас» получил взамен 27-летнего защитника Ноа Хэнифина и права на нападающего СКА Михаила Воробьёва.

В сделке также приняла участие «Филадельфия Флайерз», получившая от «Голден Найтс» выбор в пятом раунде драфта-2024 и взявшая на себя 25% зарплаты Хэнифина.

В текущем сезоне Воробьёв провёл за СКА 61 матч в регулярке КХЛ и набрал 41 (17+24) очко. В 2015 году Воробьёв был выбран в четвёртом раунде под общим 104-м номером клубом «Филадельфия Флайерз».

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