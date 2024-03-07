Беднар — о хет-трике Макара: это была выдающаяся игра от начала и до конца матча

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар оценил игру защитника Кейла Макара в матче с «Детройтом» (7:2). Канадский игрок обороны оформил свой первый хет-трик в карьере и был признан первой звездой матча.

«Это была выдающаяся игра Макара от начала до конца матча на обеих сторонах площадки, и он был за это вознаграждён. В последних матчах Кейл улучшил свою игру. Его игра с шайбой оставляла желать лучшего в течение последних пары матчей. Когда вновь стал показывать отличный контроль шайбы, он снова начал создавать моменты и помогать своим партнёрам по звену и команде создавать голевые ситуации», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.

Макар стал лишь четвёртым защитником в истории франшизы «Колорадо», оформившим хет-трик.