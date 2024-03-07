Беднар — о хет-трике Макара: это была выдающаяся игра от начала и до конца матча
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Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар оценил игру защитника Кейла Макара в матче с «Детройтом» (7:2). Канадский игрок обороны оформил свой первый хет-трик в карьере и был признан первой звездой матча.
«Это была выдающаяся игра Макара от начала до конца матча на обеих сторонах площадки, и он был за это вознаграждён. В последних матчах Кейл улучшил свою игру. Его игра с шайбой оставляла желать лучшего в течение последних пары матчей. Когда вновь стал показывать отличный контроль шайбы, он снова начал создавать моменты и помогать своим партнёрам по звену и команде создавать голевые ситуации», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.
Макар стал лишь четвёртым защитником в истории франшизы «Колорадо», оформившим хет-трик.
НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2024, четверг. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Фаббри (Дебринкэт, Гостисбер) – 01:48 (pp) 1:1 Макар (Тэйвз, Маккиннон) – 05:15 1:2 Перрон (Копп, Мяяття) – 13:30 2:2 Маккиннон (Рантанен, Макар) – 17:07 (pp) 3:2 Лехконен (Рантанен, Маккиннон) – 28:49 4:2 Макар (Рантанен, Маккиннон) – 36:12 5:2 Макар (Рантанен, Друен) – 39:26 (pp) 6:2 Друен (Колтон, Мэнсон) – 47:12 7:2 Фуди (Кивиранта) – 55:25
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