Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лада — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Беднар — о хет-трике Макара: это была выдающаяся игра от начала и до конца матча

Беднар — о хет-трике Макара: это была выдающаяся игра от начала и до конца матча
Комментарии

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар оценил игру защитника Кейла Макара в матче с «Детройтом» (7:2). Канадский игрок обороны оформил свой первый хет-трик в карьере и был признан первой звездой матча.

«Это была выдающаяся игра Макара от начала до конца матча на обеих сторонах площадки, и он был за это вознаграждён. В последних матчах Кейл улучшил свою игру. Его игра с шайбой оставляла желать лучшего в течение последних пары матчей. Когда вновь стал показывать отличный контроль шайбы, он снова начал создавать моменты и помогать своим партнёрам по звену и команде создавать голевые ситуации», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.

Макар стал лишь четвёртым защитником в истории франшизы «Колорадо», оформившим хет-трик.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2024, четверг. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Фаббри (Дебринкэт, Гостисбер) – 01:48 (pp)     1:1 Макар (Тэйвз, Маккиннон) – 05:15     1:2 Перрон (Копп, Мяяття) – 13:30     2:2 Маккиннон (Рантанен, Макар) – 17:07 (pp)     3:2 Лехконен (Рантанен, Маккиннон) – 28:49     4:2 Макар (Рантанен, Маккиннон) – 36:12     5:2 Макар (Рантанен, Друен) – 39:26 (pp)     6:2 Друен (Колтон, Мэнсон) – 47:12     7:2 Фуди (Кивиранта) – 55:25    
Материалы по теме
Видео
Хет-трик Кейла Макара помог «Колорадо» разгромить «Детройт» на своей площадке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android