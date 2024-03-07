«Это было круто!» Кейл Макар оценил свой первый хет-трик в карьере НХЛ

Защитник «Колорадо» Кейл Макар поделился эмоциями от своего первого хет-трика в карьере НХЛ. Канадский игрок обороны забросил три шайбы и отдал результативную передачу в победном матче с «Детройтом» (7:2).

«Я не забивал хет-трики со времён выступления в юниорской лиге. Это было очень давно. В НХЛ у меня было несколько матчей с двумя голами, но хет-трик — это совсем другие эмоции. Это было круто!» — цитирует Макара пресс-служба клуба.

Макар стал лишь четвёртым защитником в истории франшизы, оформившим хет-трик. В текущем сезоне на счету игрока обороны 70 (17+53) очков в 59 матчах. Всего в НХЛ 25-летний защитник провёл 297 матчей, в которых забросил 82 шайбы и отдал 234 результативные передачи с показателем полезности «+103».