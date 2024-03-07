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«Это было круто!» Кейл Макар оценил свой первый хет-трик в карьере НХЛ

«Это было круто!» Кейл Макар оценил свой первый хет-трик в карьере НХЛ
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Защитник «Колорадо» Кейл Макар поделился эмоциями от своего первого хет-трика в карьере НХЛ. Канадский игрок обороны забросил три шайбы и отдал результативную передачу в победном матче с «Детройтом» (7:2).

«Я не забивал хет-трики со времён выступления в юниорской лиге. Это было очень давно. В НХЛ у меня было несколько матчей с двумя голами, но хет-трик — это совсем другие эмоции. Это было круто!» — цитирует Макара пресс-служба клуба.

Макар стал лишь четвёртым защитником в истории франшизы, оформившим хет-трик. В текущем сезоне на счету игрока обороны 70 (17+53) очков в 59 матчах. Всего в НХЛ 25-летний защитник провёл 297 матчей, в которых забросил 82 шайбы и отдал 234 результативные передачи с показателем полезности «+103».

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2024, четверг. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Фаббри (Дебринкэт, Гостисбер) – 01:48 (pp)     1:1 Макар (Тэйвз, Маккиннон) – 05:15     1:2 Перрон (Копп, Мяяття) – 13:30     2:2 Маккиннон (Рантанен, Макар) – 17:07 (pp)     3:2 Лехконен (Рантанен, Маккиннон) – 28:49     4:2 Макар (Рантанен, Маккиннон) – 36:12     5:2 Макар (Рантанен, Друен) – 39:26 (pp)     6:2 Друен (Колтон, Мэнсон) – 47:12     7:2 Фуди (Кивиранта) – 55:25    
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