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Джонсон и Балдаев устроили драку в четвёртом матче серии «Амура» с «Металлургом»

Джонсон и Балдаев устроили драку в четвёртом матче серии «Амура» с «Металлургом»
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В Хабаровске в эти минуты проходит четвёртый матч серии первого раунда плей-офф между «Амуром» и «Металлургом». После первого периода впереди «Амур» со счётом 2:0.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
07 марта 2024, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Перерыв
4 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Коршков (Кулик, Брынцев) – 09:17 (5x5)     2:0 Дрозг (Хохлачёв) – 13:07 (5x5)     2:1 Минулин (Михайлис, Канцеров) – 23:24 (5x5)     3:1 Грецкий – 28:30 (5x5)     3:2 Пресс (Вовченко) – 34:22 (5x4)     4:2 Балдаев – 39:59 (5x5)    

В конце первого периода состоялась драка между нападающим «Металлурга» Люком Джонсоном и защитником «Амура» Виктором Балдаевым. Потасовка началась уже после свистка об остановке игры. Американскому форварду не понравился жёсткий силовой приём Балдаева, и он решил вызвать защитника на бой. Оба хоккеиста предварительно сняли шлемы и выяснили отношения в честном поединке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим возвращение в состав «Амура» нападающего Алекса Бродхёрста.

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