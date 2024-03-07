Джонсон и Балдаев устроили драку в четвёртом матче серии «Амура» с «Металлургом»

В Хабаровске в эти минуты проходит четвёртый матч серии первого раунда плей-офф между «Амуром» и «Металлургом». После первого периода впереди «Амур» со счётом 2:0.

В конце первого периода состоялась драка между нападающим «Металлурга» Люком Джонсоном и защитником «Амура» Виктором Балдаевым. Потасовка началась уже после свистка об остановке игры. Американскому форварду не понравился жёсткий силовой приём Балдаева, и он решил вызвать защитника на бой. Оба хоккеиста предварительно сняли шлемы и выяснили отношения в честном поединке.

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Отметим возвращение в состав «Амура» нападающего Алекса Бродхёрста.