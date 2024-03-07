«Нам нельзя праздновать одну из побед». Мартемьянов — после 5:2 против «Металлурга»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвёл итоги победного четвёртого матча серии с «Металлургом» (5:2, 2-2 в серии).

«Во-первых, поздравляю всю прекрасную половину человечества с этим праздником и отдельно болельщиц «Амура». По игре: забили хорошие голы, команда соперника напористая, умеет играть в атакующий хоккей. В третьем периоде стали играть по счёту, оборона отработала неплохо, было много блокированных бросков, в прошлом матче плохо использовали этот элемент. Бобков нас держал в игре, честь и хвала ему. Едем в Магнитогорск, надо срочно восстановиться, всё будет начинаться по новой.

Как критика после прошлой игры повлияла на команду? Парни услышали, поправили, было достаточно бросков. Показали плей-оффную игру, лезли на пятак, забили хорошие голы после контратак. Посидели, поговорили, что негоже проигрывать дома две игры, серия идёт до четырёх побед. Нам нельзя расслабляться, нельзя праздновать одну из побед, такие вещи не нужны. Каждая игра — это бой, надо иметь массу положительных качеств, чтобы двигаться вперёд. Нужны и характер, и стойкость, и неуступчивость, и терпение, и самоотверженность — всё это должно быть в плей-офф», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.