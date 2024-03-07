Мартемьянов — о рекордах «Амура»: вот выйду на пенсию, буду следить

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал историческую вторую победу в серии плей-офф с «Металлургом» (5:2, 2-2 в серии). Ранее лучшим результатом «Амура» в плей-офф КХЛ была одна победа в серии с «Ак Барсом» в сезоне-2017/2018.

«Не играл Шевченко? Шевченко не играл по медицинским показателям, это на одну игру. Бродхёрст восстановился и неплохо сыграл.

Просили ли играть против Пресса персонально? Он мастерски показал, что бросает, убрал шайбу, очень быстро обработал шайбу, нашёл свободное пространство. Я за ним давно слежу, он качественный хоккеист.

Чем сегодня заправляли «троллейбус» «Амура»? Троллейбусы не заправляют, они от электричества едут (смеётся). Видимо, энергией зарядились.

Хохлачёв не реализовывал моменты? Поддавливал 500-й матч на Хохлачёва, может быть, но две передачи он сделал, молодец. Попросил его больше брать на себя игру в плане атакующих и оборонительных действий, так как Алекс давно не играл, надо было помочь ему.

«Амур» впервые выиграл две игры в плей-офф КХЛ? Я за историей не слежу, вот выйду на пенсию — буду следить. У меня дочь с женой следят за этим, всё расскажут. Это рядовой матч плей-офф, до праздника далеко, честно скажу», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.