Мартемьянов: Балдаев — это мужик, командный игрок

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов оценил игру опытного защитника Виктора Балдаева. В четвёртом матче серии с «Металлургом» (5:2, 2-2 в серии) Балдаев стал автором заброшенной шайбы и подрался с Люком Джонсоном в первом периоде.

«Амур» играл раскованно? Давление снял просто с парней и всё. В атаке надо раскрепощённо играть, там бывают нестандартные ходы и ситуация моментально меняется. В атаке разрешаю парням многие вещи, когда они уже в глубине, когда на входе в зону, очень жёстко пресекаю, когда они теряют шайбу.

Игра Балдаева? Виктор — это мужик, на него можно положиться, он командный игрок. Гол — подключился к атаке, всё правильно сделал, забил гол за 18 сотых до конца. В прошлом матче был элементарный бросок, которого вратарь не ждал. Он молодец, будет дальше так играть, станет классным защитником. Самоотверженность, самоотдача, жёсткость — я это люблю. Моё мнение: если не заберут, получит контракт на следующий год», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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