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Канадский защитник минского «Динамо» Хэмилтон продлил контракт с клубом

Канадский защитник минского «Динамо» Хэмилтон продлил контракт с клубом
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Канадский защитник минского «Динамо» Роб Хэмилтон продлил контракт с командой на два года, сообщает пресс-служба клуба.

Игрок обороны перешёл в «Динамо» 1 октября 2023-го в результате обмена. В регулярном чемпионате в составе «зубров» провёл 54 игры, в которых набрал 23 (4+19) очка с показателем полезности «+15» по итогам регулярки, что является лучшим показателем в команде.

В плей-офф Континентальной хоккейной лиги на счету Хэмилтона три матча и 3 (0+3) результативных балла с показателем полезности «+2».

Напомним, в серии Кубка Гагарина — 2024 между московским и минским «Динамо» счёт 2-1 в пользу команды из России. Следующая встреча состоится на арене минчан завтра, 8 марта. Игра в столице Беларуси начнётся в 17:00 мск.

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