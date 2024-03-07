The Athletic оценил вероятность обмена Проворова из «Коламбуса»

Журналист Аарон Портцлайн в статье на портале The Athletic оценил вероятность обмена российского защитника Ивана Проворова из «Коламбус Блю Джекетс».

«Блю Джекетс» намекнули на краткосрочное пребывание Ивана Проворова в «Коламбусе» с тех пор, как они приобрели его прошлым летом. У Проворова контракт до конца следующего сезона с кэпхитом в $ 4,725 млн. Это разумная сумма для защитника топ-4, хотя в этом сезоне он допустил несколько нетипичных ошибок в зоне обороны. Контракт Проворова привлекателен для участия в сделке, потому что у «Коламбуса» подрастает смена.

«Блю Джекетс» очень рады тому, что защитник Дентон Матейчук находится на пороге своей карьеры в НХЛ. Он проводит последний сезон среди юниоров за команду «Муз Джоу» в Западной хоккейной лиге. Президент по хоккейным операциям клуба Джон Дэвидсон заявил, что хочет, чтобы Матейчук приехал в тренировочный лагерь следующей осенью, чтобы заработать место в составе НХЛ, но место для него заранее не будет освобождено.

Другими словами: Проворов сам по себе не является запретным игроком для обмена, но в лиге его не считают лучшим доступным предложением», — сказано в статье.