Экс главный тренер сборной России рассказал, мог ли ЦСКА устать от побед

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев ответил на вопрос, мог ли ЦСКА устать от побед.

«ЦСКА мог устать от побед? Не воспринимаю и не понимаю таких разговоров, что люди устали от побед. ЦСКА ещё со времён СССР никогда не уставал от побед, команда становилась многократным чемпионом страны. А если кто-то в нынешнем ЦСКА устаёт, а тренеры этого не видели и не принимали мер, то выводы напрашиваются сами собой. Где-то надо было встряхнуть состав, тут вопросы к тренерам и руководству. Игроки делают то, что им позволяют делать», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, ЦСКА становился обладателем Кубка Гагарина трижды — в сезонах-2018/2019, 2021/2022, 2022/2023.