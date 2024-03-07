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Экс главный тренер сборной России рассказал, мог ли ЦСКА устать от побед

Экс главный тренер сборной России рассказал, мог ли ЦСКА устать от побед
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев ответил на вопрос, мог ли ЦСКА устать от побед.

«ЦСКА мог устать от побед? Не воспринимаю и не понимаю таких разговоров, что люди устали от побед. ЦСКА ещё со времён СССР никогда не уставал от побед, команда становилась многократным чемпионом страны. А если кто-то в нынешнем ЦСКА устаёт, а тренеры этого не видели и не принимали мер, то выводы напрашиваются сами собой. Где-то надо было встряхнуть состав, тут вопросы к тренерам и руководству. Игроки делают то, что им позволяют делать», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, ЦСКА становился обладателем Кубка Гагарина трижды — в сезонах-2018/2019, 2021/2022, 2022/2023.

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