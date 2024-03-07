Журналист назвал три клуба НХЛ, которые интересуются защитником «Вашингтона» Эдмундсоном

Журналист Даррен Дрегер рассказал, что «Торонто Мэйпл Лифс», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз» интересуются защитником «Вашингтон Кэпиталз» Джоэлем Эдмундсоном.

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн дополнил данную информацию: «если „столичные“ возьмут на себя половину зарплаты Эдмундсона, то его стоимость обойдётся будущему клубу всего в $ 875 тыс. Эта цена часть привлекательности обладателя Кубка Стэнли — 2019».

30-летний игрок обороны в нынешнем сезоне провёл 44 встречи, в которых забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач.

Напомним, сейчас в активе «Вашингтона» 65 очков и отстаёт от восьмого места на Востоке, которое занимает «Филадельфия Флайерз» (72), на семь очков, имея три игры в запасе.