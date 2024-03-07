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Главный тренер «Лады»: Шумаков получил сотрясение мозга, достаточно серьёзная травма

Главный тренер «Лады»: Шумаков получил сотрясение мозга, достаточно серьёзная травма
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Главный тренер «Лады» Олег Браташ после домашней победы над «Авангардом» (4:1) рассказал о серьёзной травме нападающего клуба Сергея Шумакова.

«Шумаков получил сотрясение мозга. Применял силовой приём и сам же ударился головой, травма достаточно серьёзная у Серёжи. В четвёртой тройке у нас стабильная ротация, она часто нам приносит результат.

Как добиться успеха в Омске? За счёт тех компонентов, которые позволили нам выиграть сегодня. Выполнение задания на игру, игры на команду. Иванюженков? Доволен им, конечно. Могу отметить не только его результативные действия, но и всю игру, по ходу которой он не совершил ни технических, ни тактических ошибок», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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