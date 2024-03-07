Лебрюн: нападающий «Нэшвилла» Тренин интересен клубам НХЛ

Инсайдер Пьер Лебрюн на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) сообщает, что российский нападающий «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин интересен клубам НХЛ.

«Яков Тренин вызывает интерес команд лиги, однако это не значит, что он будет обменян», — написал Лебрюн.

Напомним, соглашение форварда с кэпхитом в $ 1,7 млн рассчитано до завершения текущего сезона. Яков Тренин набрал 14 (10+4) очков при показателе полезности «+12» в 60 матчах чемпионата НХЛ и среднем игровом времени 15 минут и три секунды.

Сообщается, что защитник «хищников» Александр Каррье, который станет неограниченно свободным агентом, также может сменить команду. «Все варианты остаются: продлить его контракт (переговоры всё ещё ведутся), обменять, если предложение будет иметь слишком много смысла, или он будет арендован», — заявил Лебрюн.