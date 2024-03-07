Тренер «Флориды»: моя цель — чтобы Тарасенко не думал, чего хочу я, а делал то, что хочет

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис высказался об игре российского нападающего Владимира Тарасенко, который пополнил клуб в результате обмена с «Оттавой Сенаторз».

«Этот парень может забивать голы, но я просто хочу, чтобы он пришёл и играл с остальными. Если вы наберёте кучу очков, это хорошо для вас. Если вы этого не сделаете, но мы победим, это хорошо для нас, и все будут счастливы. Он может забивать голы и отдавать передачи. Я хочу довести его до уровня комфорта, когда он не будет думать о том, чего хочу я, а будет делать то, что хочет он», — цитирует Мориса пресс-служба «пантер».

В нынешнем регулярном чемпионате на счету форварда Тарасенко 41 (17+24) очко в 57 матчах. Всего за карьеру в НХЛ Владимир Тарасенко провёл 732 матча, в которых набрал 615 очков — забросил 287 шайб и отдал 328 результативных передач с показателем полезности «+74».