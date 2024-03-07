«Чикаго» обменял 26-летнего канадского форварда в «Нэшвилл»

Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Барри Тротц объявил, что команда приобрела нападающего Энтони Бовиллье из «Чикаго Блэкхоукс» в обмен на выбор в пятом раунде драфта НХЛ 2024 года.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 26-летнего Бовилье 14 (4+10) очков в 45 матчах в составе «Чикаго» и «Ванкувер Кэнакс» при показателе полезности «-2».

Первоначально выбранный «Нью-Йорк Айлендерс» в первом раунде (28-й номер) драфта НХЛ 2015 года Бовиллье за ​​карьеру провёл 535 игр в НХЛ, в которых забросил 115 шайб и отдал 128 результативных передач, набрав в общей сложности 243 очка.

Сообщается, что у «Нэшвилла» теперь есть 10 выборов на драфте НХЛ 2024 года – по три во втором и четвёртом раундах; двое в третьем раунде; и по одному в первом и шестом раундах.