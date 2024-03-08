Макдэвид стал шестым игроком в истории НХЛ, набравшим более 100 очков за 7 сезонов

В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На момент написания новости закончился второй период. Счёт 3:1 в пользу хозяев. В этой встрече канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид записал на свой счёт результативную передачу. Благодаря этому ассисту Макдэвид стал шестым игроком в истории НХЛ, который набрал более 100 очков за семь последних сезонов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что российский форвард хозяев Дмитрий Воронков отметился забитой шайбой.

В нынешнем сезоне Макдэвид принял участие в 57 матчах, в которых записал в свой актив 23 гола и 77 результативных передач. Всего в регулярном чемпионате россиянин провёл 628 матчей, забив 326 голов и сделав 624 результативных передачи.