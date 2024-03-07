Маккиннон опережает Кучерова на четыре очка в гонке бомбардиров НХЛ по итогам игрового дня

В Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Детройт Ред Уингз» (7:2).
Звёздный нападающий хозяев Натан Маккиннон отметился в этой встрече голом и тремя результативными передачами.
Таким образом, по итогам этой игры на счету канадца стало 109 очков в нынешней регулярке, что является на данный момент лучшим показателем в лиге. Маккиннон опережает на четыре очка своего ближайшего преследователя — российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова (105). Третье место занимает лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (99).
Отметим, что «Тампа» и «Колорадо» уже не сыграют друг с другом в этой регулярке. Единственная стадия, на которой эти команды ещё могут встретиться в этом сезоне, — финал Кубка Стэнли.
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