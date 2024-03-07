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Маккиннон опережает Кучерова на четыре очка в гонке бомбардиров НХЛ по итогам игрового дня

Маккиннон опережает Кучерова на четыре очка в гонке бомбардиров НХЛ по итогам игрового дня
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В Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Детройт Ред Уингз» (7:2).

Звёздный нападающий хозяев Натан Маккиннон отметился в этой встрече голом и тремя результативными передачами.

Таким образом, по итогам этой игры на счету канадца стало 109 очков в нынешней регулярке, что является на данный момент лучшим показателем в лиге. Маккиннон опережает на четыре очка своего ближайшего преследователя — российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова (105). Третье место занимает лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (99).

Отметим, что «Тампа» и «Колорадо» уже не сыграют друг с другом в этой регулярке. Единственная стадия, на которой эти команды ещё могут встретиться в этом сезоне, — финал Кубка Стэнли.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2024, четверг. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Фаббри (Дебринкэт, Гостисбер) – 01:48 (pp)     1:1 Макар (Тэйвз, Маккиннон) – 05:15     1:2 Перрон (Копп, Мяяття) – 13:30     2:2 Маккиннон (Рантанен, Макар) – 17:07 (pp)     3:2 Лехконен (Рантанен, Маккиннон) – 28:49     4:2 Макар (Рантанен, Маккиннон) – 36:12     5:2 Макар (Рантанен, Друен) – 39:26 (pp)     6:2 Друен (Колтон, Мэнсон) – 47:12     7:2 Фуди (Кивиранта) – 55:25    
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