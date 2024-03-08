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Форвард «Вашингтона» Мирошниченко забил дебютный гол в НХЛ

Форвард «Вашингтона» Мирошниченко забил дебютный гол в НХЛ
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В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Перерыв
0 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Маленстин) – 01:51 (sh)     0:2 Овечкин (Уилсон, Строум) – 20:30 (pp)     0:3 Дженсен (Маленстин) – 23:16     0:4 Лапьер (ван Римсдайк, Овечкин) – 28:50     0:5 Мирошниченко (Строум, Милано) – 36:21    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 5:0 в пользу гостей. Одну из шайб забросил российский нападающий Иван Мирошниченко. Для россиянина этот гол стал дебютным в НХЛ. Ранее Мирошниченко провёл четыре матча в НХЛ и не отметился результативными действиями.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В этом сезоне АХЛ 20-летний российский нападающий провёл 47 матчей, в которых набрал 25 очков — забросил девять шайб и отдал 16 результативных передач. Нынешний сезон является для Мирошниченко дебютным в Северной Америке.

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