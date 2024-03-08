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Четыре гола «Вашингтона» забили игроки, выбранные клубом в первом раунде на драфтах НХЛ

Четыре гола «Вашингтона» забили игроки, выбранные клубом в первом раунде на драфтах НХЛ
Александр Овечкин
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Сегодня, 8 марта, «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» завершилась со счётом 6:0 (1:0, 4:0, 1:0).

В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Том Уилсон, Ник Дженсен, Хендрикс Лапьер и Сонни Милано, а также два российских нападающих Иван Мирошниченко и Александр Овечкин.

Как информирует пресс-служба «столичной» команды, четыре гола «Вашингтона» в ворота «Питтсбурга» сегодня забили игроки, выбранные американским клубом в первом раунде на разных драфтах НХЛ. В 2004-м «Кэпиталз» выбрали под первым номером Овечкина, в 2016-м — Уилсона под 16-м, в 2020-м — Лапьера под 22-м, а в 2022-м — Мирошниченко под 20-м.

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