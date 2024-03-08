Макдэвид стал третьим игроком в НХЛ, набравшим 100+ очков минимум в 7 сезонах до 28-летия

Сегодня, 8 марта, «Коламбус Блю Джекетс» на своей арене обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Нейшнвайд-Арене» завершилась со счётом 4:2 (3:0, 0:1, 1:1).

За «Эдмонтон» голами отличились Зак Хайман и Кори Перри. У Коннора Макдэвида голевая передача. Благодаря этому ассисту Макдэвид стал третьим игроком в нынешнем сезоне НХЛ, который достиг отметки в 100 очков в текущей регулярке. Сегодня Коннор стал шестым игроком в истории НХЛ, который набрал 100 и более очков в семи сезонах.

При этом Макдэвид стал всего третьим игроком в истории НХЛ, набравшим 100+ очков минимум в семи сезонах до своего 28-летия. Рекорд лиги по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки (10 сезонов), на втором месте располагается Марио Лемье (восемь), 27-летний Макдэвид замкнул топ-3 с семью такими сезонами.