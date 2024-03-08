Коннор Макдэвид повторил достижение Бретта Халла в НХЛ

Сегодня, 8 марта, «Коламбус Блю Джекетс» на своей арене обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Нейшнвайд-Арене» завершилась со счётом 4:2 (3:0, 0:1, 1:1).

За «Эдмонтон» голами отличились Зак Хайман и Кори Перри. У Коннора Макдэвида голевая передача. Благодаря этому ассисту Макдэвид стал третьим игроком в нынешнем сезоне НХЛ, который достиг отметки в 100 очков в текущей регулярке.

27-летний Макдэвид набрал 100+ очков в четвёртой регулярке подряд, повторив достижение Бретта Халла в НХЛ, который год за годом достигал этой отметки в сезонах-1989/1993. Всего же за последние 40 лет девять человек набирали 100+ очков как минимум в четырёх сезонах кряду.

Первое место в этой номинации занимает Уэйн Гретцки (13 сезонов, 1979-1992), на втором месте с шестью сезонами располагается целая группа игроков, в которую входят Стив Айзерман (1987-1993), Марио Лемье (1984-1990), а также Майк Босси и Петер Штястны (оба — 1980-1986). Далее следуют с пятью сезонами Яри Курри (1982-1987) и Дэйл Хаверчук(1983-1988).