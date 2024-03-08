Кучеров сократил до трёх очков отставание от Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 6:3.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт результативную передачу, благодаря чему сократил до трёх очков отставание от лидирующего Натана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш» в гонке бомбардиров НХЛ. В активе Кучерова стало 106 результативных действий, тогда как Маккиннон уже успел набрать 109 очков.

Стоит заметить, что сегодня отметку в 100 очков также покорил и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, который располагается на третьей строчке в гонке бомбардиров НХЛ.