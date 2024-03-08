Овечкин ярко и эмоционально поздравил Мирошниченко с первым голом за карьеру в НХЛ

Сегодня, 8 марта, «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» завершилась со счётом 6:0 (1:0, 4:0, 1:0).

В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Том Уилсон, Ник Дженсен, Хендрикс Лапьер и Сонни Милано, а также два российских нападающих Иван Мирошниченко и Александр Овечкин. Для Мирошниченко заброшенная шайба стала первой за карьеру в НХЛ, с чем ярко и эмоционально поздравил Овечкин.

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20-летний Мирошниченко сегодня сыграл свой пятый матч в нынешнем сезоне НХЛ. В его активе 1 (1+0) очко при показателе полезности "-1" и 4 минутах штрафного времени. В среднем за матч Иван проводит на льду 10 минут 47 секунд.