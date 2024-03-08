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Василий Пономарёв стал участником крупного обмена «Каролины» и «Питтсбурга»

Василий Пономарёв стал участником крупного обмена «Каролины» и «Питтсбурга»
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21-летний российский нападающий Василий Пономарёв в результате обмена перешёл в состав «Питтсбург Пингвинз» из «Каролины Харрикейнз». Детали этой сделки раскрываются в социальной сети Х (ранее Twitter) пресс-службой «Питтсбурга».

Пономарёв стал одним из участников сделки, в результате которой звёздный нападающий «Питтсбурга» Джейк Гюнцель стал игроком «Каролины». В результате этого обмена «Пингвинз» заполучили сразу четырёх игроков, помимо Пономарёва, — это нападающие Майкл Бантинг, Вилле Койвунен и Круз Луциус. В стан «Харрикейнз» вслед за Гюнцелем проследует и 23-летний канадский защитник Тай Смит.

При этом «Пингвинз» получили выбор в первом раунде драфта 2024 (если не попадут в финал), а также пик в пятом раунде драфта-2025. Отметим, что «Питтсбург» сохраняет в своей платёжной ведомости 25% зарплаты Гюнцеля ($ 1,5 млн).

Напомним, в нынешнем сезоне Пономарёв принял участие в двух матчах НХЛ в составе «Каролины», отметившись одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей. В 39 матчах АХЛ за «Чикаго Вулвз» на его счету 29 (8+21) очков при коэффициенте полезности «-15».

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