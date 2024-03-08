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Дубас: обмен Гюнцеля — одно из самых трудных решений за время моей работы в «Питтсбурге»

Дубас: обмен Гюнцеля — одно из самых трудных решений за время моей работы в «Питтсбурге»
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Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Кайл Дубас прокомментировал решение обменять 29-летнего американского нападающего Джейка Гюнцеля в «Каролину Харрикейнз».

«Решение по обмену Гюнцеля, срок действия контракта которого истекает по окончании нынешнего сезона, — одно из самых трудных за время моего пребывания на данном посту. Уже в первый сезон в «Пингвинз» я понял, что Джейк имеет большое значение для своих партнёров по команде, персонала «Питтсбурга» и в целом всего города. Его конкурентоспособность, упорство и характер в сочетании с его талантом создавали яркие моменты эры хоккея «Пингвинз». Он стал опорой команды и любимцем фанатов по ясным для всех причинам. Мы не можем не поблагодарить Джейка и его семью за его вклад в развитие клуба и желаем ему всего наилучшего», — приводит слова Дубаса пресс-служба «Питтсбурга» на официальном сайте.

Напомним, в нынешнем сезоне Гюнцель принял участие в 50 матчах за «Питтсбург», в которых отметился 52 (22+30) результативными действиями при показателе полезности «+9».

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