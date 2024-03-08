Батерсон — о голе в ворота «Лос-Анджелеса»: отдаю должное Зубу — это был отличный пас

25-летний канадский нападающий «Оттавы Сенаторз» Дрейк Батерсон отметил заслугу российского защитника и партнёра по команде Артёма Зуба в его заброшенной шайбе в ворота «Лос-Анджелес Кингз» (3:4 ОТ) в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Мы смогли перебросить шайбу прямо за синюю линию, и Зуби (Артём Зуб. – Прим. «Чемпионата») здорово сыграл на меня, а я просто постарался бросить так быстро, как только смог. Отдаю должное Зуби – это был отличный пас», — приводит слова Батерсона пресс-служба «Сенаторз» в социальной сети Х (ранее Twitter).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в нынешнем сезоне Зуб принял участие в 48 матчах в составе «Оттавы», в которых отметился 22 (3+19) результативными действиями при показателе полезности «+11».