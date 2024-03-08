Капризов повторил достижения Габорика и Ролстона в составе «Миннесоты»

26-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов благодаря заброшенной шайбе в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» (5:2) покорил отметку в 30 голов в нынешнем сезоне.

Как отмечает пресс-служба «Миннесоты» в социальной сети Х (ранее Twitter), Капризов достигает отметки в 30 шайб в третьем сезоне кряду. Ранее единственными игроками в истории клуба, кто отметился подобным достижением, были Мариан Габорик и Брайан Ролстон (с cезона-2005/2006 по 2007/2008).

В нынешнем сезоне Капризов принял участие в 56 матчах НХЛ в составе «Миннесоты», записав в свой актив 67 (30+37) результативных действий при показателе полезности «+8». За карьеру в НХЛ на его счету 301 (144+157) очко в 259 играх.