Шарангович признан лучшим в НХЛ по итогам игрового дня. У него 4 очка в матче с «Тампой»

25-летний белорусский нападающий «Калгари Флэймз» Егор Шарангович признан лучшим игроком игрового дня НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги на официальном сайте.

В прошедшей выездной игре с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:3) на счету Шаранговича голевой и ассистентский дубли (2+2) при показателе полезности «+4». Всего в нынешнем сезоне на его счету уже 45 (25+20) очков в 62 матчах.

Второй звездой был назван 27-летний швейцарский форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Тимо Майер, оформивший хет-трик в ворота «Сент-Луис Блюз» (4:1), также на его счету одна результативная передача.

Замкнул тройку лучших 29-летний шведский нападающий «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг, трижды отличившийся в домашней игре с «Баффало Сэйбрз» (4:2).