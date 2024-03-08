КХЛ представила рейтинг лучших голов в исполнении молодых игроков по итогам февраля

Пресс-служба КХЛ представила рейтинг лучших голов в исполнении хоккеистов до 23 лет по итогам февраля. Рейтинг возглавил лакросс-гол нападающего уфимского «Салавата Юлаева» Данила Алалыкина в ворота тольяттинской «Лады» (5:2).
Рейтинг лучших голов КХЛ хоккеистов U23 по итогам февраля:
10-е место: Даниил Бут («Локомотив»);
9-е место: Иван Климович («Сибирь»);
8-е место: Матвей Мичков («Сочи»);
7-е место: Даниил Сотишвили («Динамо» Минск);
6-е место: Иван Воробьёв («Витязь»);
5-е место: Артём Каштанов («Автомобилист»);
4-е место: Никита Гребёнкин («Металлург»);
3-е место: Степан Никулин («Локомотив»);
2-е место: Алексей Васильков («Лада»);
1-е место: Данил Алалыкин («Салават Юлаев»).
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.