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КХЛ представила рейтинг лучших голов в исполнении молодых игроков по итогам февраля

Пресс-служба КХЛ представила рейтинг лучших голов в исполнении хоккеистов до 23 лет по итогам февраля. Рейтинг возглавил лакросс-гол нападающего уфимского «Салавата Юлаева» Данила Алалыкина в ворота тольяттинской «Лады» (5:2).

Рейтинг лучших голов КХЛ хоккеистов U23 по итогам февраля:

10-е место: Даниил Бут («Локомотив»);

9-е место: Иван Климович («Сибирь»);

8-е место: Матвей Мичков («Сочи»);

7-е место: Даниил Сотишвили («Динамо» Минск);

6-е место: Иван Воробьёв («Витязь»);

5-е место: Артём Каштанов («Автомобилист»);

4-е место: Никита Гребёнкин («Металлург»);

3-е место: Степан Никулин («Локомотив»);

2-е место: Алексей Васильков («Лада»);

1-е место: Данил Алалыкин («Салават Юлаев»).

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