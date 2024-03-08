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«Было больно видеть». Агент Силаева прокомментировал страшный силовой эпизод против Антона

«Было больно видеть». Агент Силаева прокомментировал страшный силовой эпизод против Антона
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Хоккейный агент Алексей Дементьев, представляющий интересы 17-летнего защитника «Торпедо» Антона Силаева, выразил мнение о силовом приёме капитана санкт-петербургского СКА Александра Никишина на своём клиенте в прошедшем накануне матча Кубка Гагарина – 2024 (1:4, 1-3).

«В первую очередь мне больно было видеть ту ситуацию, которая произошла. Скажу так: я был уже в процессе покупки билета в Нижний Новгород, к Антону. Но в тот момент, когда я уже должен был нажать кнопку «оплатить», увидел Антона на лавочке, выходящим на смену. Так что очень рад, что Антон смог продолжить игру. И знаю, что на следующий матч он также должен выйти в составе «Торпедо».

Что сказать про сам силовой приём? Больно смотреть такие вещи. Если вы ожидаете от меня осуждения действий Никишина, с моей стороны такого не будет. Скажу так: это больше несчастный случай», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, 17-летний игрок нижегородского клуба не смог продолжить встречу, покинув лёд с помощью партнёров. Изначально судьи отправили Никишина в штрафной бокс, однако после видеопросмотра отменили решение. Позже Силаев вернулся в игру.

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