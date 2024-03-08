Стало известно, какие активы хочет получить «Сент-Луис» в потенциальном обмене Бучневича

Журналист Daily FaceOff Франк Серевалли назвал цену, которую желает получить генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг за 28-летнего российского нападающего Павла Бучневича.

«Армстронг дал понять заинтересованным командам, что он готов «проявить творческий подход» и сохранить до половины зарплаты такого игрока, как Бучневич, снизив её всего до $ 2,9 млн в следующем сезоне, что является невероятной сделкой для игрока, набирающего очко за игру.

Но за это придется заплатить определённую цену. Армстронг, как сообщается, желает получить выбор в первом раунде и игрока, эквивалентного по таланту выбору в первом раунде.

Кто может быть в списке заинтересованных? Бывшая команда Бучневича, «Нью-Йорк Рейнджерс», заполнила пустоту в центре Алексом Веннбергом, но, что интересно, сохранила свой выбор в первом раунде, чтобы привлечь вингера высшего класса. У «Колорадо Эвеланш» всё ещё есть свой первый выбор в 2024 году после обмена Шона Уокера и Кейси Миттельштадта.

«Эдмонтон Ойлерз», которые когда-то искали вингера первой шестёрки, похоже, теперь сосредоточились на ветеране в линию обороны. Но у их вероятного соперника в первом раунде, «Вегас Голден Найтс», есть место в основе, потребность и активы, чтобы заполучить кого-то вроде Бучневича.

Нет никакой гарантии, что Бучневич будет обменян до дедлайна. «Синие» не спешат. Однако, учитывая стоимость, он может быть одним из игроков, за которого стоит запрашивать большую цену», — считает Серевалли.

Напомним, в нынешнем сезоне Бучневич принял участие в 61 матче, в которых отметился 48 (24+24) результативными действиями при показателе полезности «+6».